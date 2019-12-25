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Российские Су-24М деморализовали «атакой» экипаж корабля ВМС США

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Командование украинских ВВС сообщило о том, что российские Су-24М, находясь под прикрытием Су-27, провели «атаку» на эсминец ВМС Соединенных Штатов. В

Командование украинских ВВС сообщило о том, что российские Су-24М, находясь под прикрытием Су-27, провели «атаку» на эсминец ВМС Соединенных Штатов.

В опубликованном сообщении отмечается, что российские ВКС в понедельник, 23 декабря, «напали» на американское военное судно, вошедшее в акваторию Черного моря и направлявшееся в одесский порт. В этой «атаке» участвовали Су-24М и Су-27 (отмечается, что Россия также применила С-30).

По словам украинских военных, сначала российские экипажи использовали средства радиоэлектронного подавления, а затем провели имитацию ракетного удара по американскому эсминцу. Отмечается, что это уже третья «атака» российских ВКС на военные корабли США за последние несколько дней.

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