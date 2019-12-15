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Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению чая

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Специалисты Роспотребнадзора решили дать россиянам несколько полезных рекомендаций о том, как выбрать и хранить чай. Советы появились на официальном и

Специалисты Роспотребнадзора решили дать россиянам несколько полезных рекомендаций о том, как выбрать и хранить чай. Советы появились на официальном интернет-портале ведомства.

Согласно их рекомендациям, во время покупки чая необходимо обязательно обратить внимание на его упаковку – она должна быть целой и не мятой. Затем нужно убедиться, что на ней имеется вся необходимая информация: срок годности, состав, название производителя и так далее. Если говорить о внешности самих чайных листочков, то они должны обладать одинаковым цветом, плотностью, размером и величиной скрученности.

Чай не должен содержать стеблей, крошек и поврежденных листьев. Качественный напиток остается прозрачным после приготовления и имеет при этом ярко-темный цвет и терпкий вкус. Если вы чувствуете запах сырости или гари, то вам продали плохой чай. Специалисты добавили, что хранить этот продукт нужно в сухом, темном и прохладном месте.

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