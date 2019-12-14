Рисующий задом художник из Норвегии получил 4 млн долларов от государства

Вегард Винге, художник из Норвегии, рисующий свои картины с использованием заднего прохода, смог получить от государства грант в размере четырех миллионов долларов.

В рамках своих выступлений Винге может запросто помочиться прямо на сцене или закидать зрителей фекалиями. В мире искусств его называют радикалом и художником-экстремалом, а всего его постановки постоянно приводят к общественным резонансам. К особенностям его номеров можно также отнести высокую длительность, которая может составить до двенадцати часов.

Однако, несмотря на столь неадекватные действия, совет по культуре страны, решил выдать художнику несколько миллионов долларов, которые он сможет потратить в течение ближайших четырех лет на зарплату помощникам и организацию новых выступлений.