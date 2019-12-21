Ремонт квартиры – максимально экономно

Когда вы, наконец, обнаруживаете, что никакая генеральная уборка не может улучшить вид вашей квартиры, приходит решение о немедленном проведении ремонта. Но внедрение в жизнь ваших планов срывает катастрофическое отсутствие средств. Что делать в таком случае, ведь оттягивать это важнейшее мероприятие не имеет смысла? Взвесить свои возможности и провести ремонт квартиры с минимальными затратами. И, как показывает опыт, это вполне реально.

Осуществить ремонтные работы своими руками – это значит не только существенно сэкономить свои ресурсы, но и воплотить оформительские таланты, получив огромное удовольствие от результатов своего труда. Если вы окончили курсы дизайна интерьера, ремонт собственной квартиры станет настоящим испытанием вашего мастерства и навыков, которые вы получили.

Ремонт своими силами не только менее затратный, его качество полностью зависит от вас, как и выбор материалов, которым вы отдадите предпочтение. Кроме того, вы можете сами руководить темпом выполнения работ и решать, как оформить некоторые участки своей квартиры. Если главные коммуникации вашей квартиры удалось сберечь, а окна, двери и пол находятся более-менее в приличном состоянии, вы можете ограничиться косметическим ремонтом. Это наиболее бюджетный вариант, который позволяет создать зрительный эффект обновленного помещения.

В этом случае вам не понадобится делать перепланировку и осуществлять полную замену инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт предусматривает замену пола или его выравнивание. Но бюджетный способ ремонта может включать установку подвесных потолков, плиточные работы на кухне или в ванной.

Итак, начать следует с подготовки помещения. Вначале полностью освободите место, где вы будете начинать работы. Если вам не удастся вынести крупногабаритные вещи, придется постоянно передвигать их с места на место. Освободив проход к стенам, можно начинать работу с потолком и стенами. Планируя ремонт пола, придется все же вынести всю мебель.

Если напольное покрытие вашей квартиры в удовлетворительном состоянии, просто позаботьтесь о его защите, что значительно продлит срок эксплуатации. Используйте плотный картон, на который уложите пленку, приклейте пленку при помощи скотча к плинтусам, чтобы уберечь их от повреждений, которые могут случиться во время ремонта. Также в этих местах обычно скапливается грязь, которую очень трудно убрать.

Перед началом работ необходимо обесточить электрические сети, снять декоративную облицовку с розеток и выключателей. Далее необходимо удалить со стен и потолка старое покрытие, для чего в некоторых случаях нужно применить шпатель. Гораздо проще снять известковую побелку, которая смывается до слоя шпатлевки. Все это можно сделать самостоятельно, здесь не требуется применять специальные навыки, в целом работа несложная, но отнимет некоторые время.

Если вы удаляете старые обои, то те участки, которые с трудом отрываются от стены, просто смочите водой. Удалять старую краску с деревянных окон и дверей имеет смысл только в том случае, если оно выглядит очень неэстетично. Если вы решите избавляться от старого слоя, то вам придется удалять его весь, иначе старые участки будут просвечивать через свежий слой, портя общее впечатление.

После того, как вы подготовили все поверхности, приступайте к грунтовочным работам. Для заделки выбоин и различных повреждений вам понадобится цементный раствор. Для выравнивания поверхностей воспользуйтесь шпатлевкой. Это касается стен. Для потолка выполнение этих процедур вовсе необязательно.

Для окрашивания потолка используйте новый валик, имеющий ворс вредней длины. Для отжима излишков краски применяйте специальную пластиковую ванночку. Чтобы прежде устранить различные дефекты, которые остались после шпаклевания, применяйте водно-дисперсионную краску, которая обнаружит ранее незаметные дефекты. Эти участки нужно обработать шлифовкой, а потом покрыть поверхность слоем неразведенной краски.

После этого начинаются работы по оклейке обоями или покраске. Современный рынок строительных материалов предлагает самые широкий ассортимент красок, обоев, что позволяет выбрать именно те товары, которые более всего подходят по цене и качеству. Вы сами можете составить смету и выбрать наиболее отвечающие вашим планам материалы для оформления. Даже недорогие обои могут выглядеть потрясающе. А ремонт своими руками, несмотря на минимальные затраты, не только приведет вашу квартиру в полный порядок, но и поможет создать новый оригинальный стиль, автором которого может стать любой хозяин, проявив незаурядную творческую фантазию и креатив. Ваша квартира будет выглядеть эксклюзивно и привлекательно.