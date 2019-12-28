Рассекречен новейший российский боевой модуль «Эпоха»

Владимиру Путину, российскому лидеру, и Сергею Шойгу, главе Минобороны, продемонстрировали новый боевой модуль под названием «Эпоха», предназначенный для БМП.

Руководитель военного ведомства раскрыл основные преимущества новейшего модуля. Первым делом он рассказал об орудии калибра 57 миллиметров, заменившем 30-миллиметровую пушку. Она обладает большей огневой мощью и скорострельностью. Неподалеку на стенде также располагался боевой комплект, который включал в себя несколько видов снарядов.

Модуль оснащен управляемыми ракетами установки «Корнет», способными уничтожать танки, причем даже те, которые оборудованы динамической системой защиты, а также укрепления, корабли и самолеты. С помощью этих ракет можно подбивать беспилотные летательные аппараты.