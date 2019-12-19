Путин высказался о выносе тела Ленина из Мавзолея

Владимир Путин, российский лидер, в рамках пресс-конференции, сообщил, что на данный момент времени не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея.

Согласно словам президента Российской Федерации, трогать тело Ленина сейчас не следует. Он добавил, что в стране все еще живет немало людей, связывающих с этим свое прошлое и достижения, которые были достигнуты в годы СССР.

Путин отметил, что история Советского Союза имеет неразрывную связь с именем Владимира Ленина. Лидер России считает, что не нужно лезть в эту тему, так как в этом нет никакого смысла. Он заявил, что следует просто двигаться вперед, постоянно развиваясь.