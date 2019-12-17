Пугачева ответила отказом на предложение выступить на новогодних огоньках

Елена Чупракова, представительница Аллы Пугачевой, отметила, что певица в текущем году не будет участвовать в «новогодних огоньках» на российском ТВ.

Глава творческой команды исполнительницы не стала раскрывать причину отказа. Однако в СМИ предположили, что это связано с большой активностью звезды в текущем году, так как она провела юбилейный концерт, участвовала в нескольких съемках для «Первого канала» и работала над картиной «Тот самый концерт».

В предыдущую новогоднюю ночь она снялась в «огоньке», показанном на «Первом канале». В рамках своего выступления Пугачева исполнила композицию «Я летала». Не исключено также, что певица уже устала от ежегодного участия в подобных шоу.