Психически больной житель Владикавказа убил собственную мать

14 декабря житель Владикавказа, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, убил собственную мать.

Как сообщается, обвиняемый был отпущен из диспансера домой на несколько дней на побывку. 14 декабря рано утром между ним и его 82-летней матерью по неизвестным на данный момент причинам произошла ссора, после которой мужчина убил пожилую женщину бутылкой.

Происходящий в квартире конфликт и крики услышали соседи, которые вызвали правоохранительные органы. Однако к прибытию полицейских женщина была уже мертва. Обвиняемый был госпитализирован обратно в психоневрологический диспансер. По некоторым сведениям, ранее он проходил службу в Афганистане.

В настоящее время ведётся установление обстоятельств трагедии.