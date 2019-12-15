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Психически больной житель Владикавказа убил собственную мать

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14 декабря житель Владикавказа, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, убил собственную мать. Как сообщается, обвиняемый был отпущен и

14 декабря житель Владикавказа, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, убил собственную мать.

Как сообщается, обвиняемый был отпущен из диспансера домой на несколько дней на побывку. 14 декабря рано утром между ним и его 82-летней матерью по неизвестным на данный момент причинам произошла ссора, после которой мужчина убил пожилую женщину бутылкой.

Происходящий в квартире конфликт и крики услышали соседи, которые вызвали правоохранительные органы. Однако к прибытию полицейских женщина была уже мертва. Обвиняемый был госпитализирован обратно в психоневрологический диспансер. По некоторым сведениям, ранее он проходил службу в Афганистане.

В настоящее время ведётся установление обстоятельств трагедии.

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