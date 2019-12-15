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Пропавшие в Калуге подростки трое суток спали в канализационном люке

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В Калуге обнаружили исчезнувших 10 декабря подростков. Оказалось, что они трое суток жили в люке канализации, чтобы не замерзнуть. Поисками детей заня

В Калуге обнаружили исчезнувших 10 декабря подростков. Оказалось, что они трое суток жили в люке канализации, чтобы не замерзнуть.

Поисками детей занялись волонтеры из группы «Лиза Алерт» и местные полицейские. Вскоре детей удалось найти на улице Льва Толстого. Позднее беглецы сообщили, что все это время прятались от правоохранителей и родителей, гуляя по городу и собирая алюминиевые банки. Они сдавали металлолом и на полученные деньги покупали еду, а спали в канализационном люке.

В СК РФ по региону в настоящее время пытаются установить все обстоятельства случившегося. Будут тщательно проанализированы условия жизни подростков и особенности их воспитания. Планируется также узнать, не совершали ли несовершеннолетние противозаконные действия.

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