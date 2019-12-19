Приехавшую в Москву школьницу изнасиловали родственники

Жительница Москвы вместе с сожителем сексуально надругалась над своей семнадцатилетней племянницей, приехавшей в столицу, чтобы продолжить учебу.

В СМИ сообщают, что школьница приехала к своей московской родственнице, чтобы окончить учебное заведение и получить аттестат. Она отметила, что тетя избивала ее вместе с сожителем, а потом они насиловали ее. Согласно предварительным сведениям, обвиняемые предлагали девочку другим парам.

Тетя девочки были задержана, а ее сожитель оказался в больнице с инфарктом. На данный момент времени преступники уже признали свою вину. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.