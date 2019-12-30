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Представлен список фильмов, которые следует посмотреть в новогодние праздники

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В информационном агентстве The Independent составили список кинокартин, которые идеально подходят для просмотра в рамках грядущих новогодних празднико

В информационном агентстве The Independent составили список кинокартин, которые идеально подходят для просмотра в рамках грядущих новогодних праздников.

На первом месте оказалась лента «Эта прекрасная жизнь», снятая Фрэнком Капрой около 73 лет назад. В ней рассказывается о предпринимателе Джордже Бейли, владеющем кредитной фирмой и попавшем в тяжелую жизненную ситуацию. Внезапно ему решает помощь ангел-стажер. Затем идет культовая комедия «Один дома», в которой школьник в одиночку дает отпор двум грабителям. Третью строчку занял забавный фильм под названием «Эльф» с Уиллом Ферреллом в главной роли.

В этот рейтинг также смог попасть боевик «Крепкий орешек». Его действия разворачиваются прямо перед Рождеством, поэтому в нем присутствуют элементы, способные создать новогоднее настроение у зрителей. Журналисты также советуют посмотреть такие картины как «Санта-Клаус», «Отпуск по обмену», «Счастливого Рождества» и «Гремлины».

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