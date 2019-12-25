Появилось видео массовой драки на льду с участием Овечкина

В ходе матча между хоккейными клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» произошла массовая драка, в которой с радостью принял участие российский хоккеист Александр Овечкин.

Столичная команда проигрывала своим соперникам со счетом 1:5, поэтому ее игроки находились в очень нервозном состоянии. В определенный момент Том Уилсон сильно толкнул Давида Пастрняка, а тот в свою очередь нанес ему удар по лицу. В результате началась массовая драка, в которой поспешил поучаствовать Овечкин.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как хоккеисты дерутся друг с другом, а арбитры при этом пытаются их разнять. В конце драки судьи отправили Пастрняка на скамейку штрафников. В итоге «Вашингтон» проиграл со счетом 3:7.