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Появилось видео массовой драки на льду с участием Овечкина

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В ходе матча между хоккейными клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» произошла массовая драка, в которой с радостью принял участие российский

В ходе матча между хоккейными клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» произошла массовая драка, в которой с радостью принял участие российский хоккеист Александр Овечкин.

Столичная команда проигрывала своим соперникам со счетом 1:5, поэтому ее игроки находились в очень нервозном состоянии. В определенный момент Том Уилсон сильно толкнул Давида Пастрняка, а тот в свою очередь нанес ему удар по лицу. В результате началась массовая драка, в которой поспешил поучаствовать Овечкин.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как хоккеисты дерутся друг с другом, а арбитры при этом пытаются их разнять. В конце драки судьи отправили Пастрняка на скамейку штрафников. В итоге «Вашингтон» проиграл со счетом 3:7.

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