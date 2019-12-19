Появилось видео «избиения» подростков вайнером из Владикавказа за неуважение к старшим

Вайнеры из Владикавказа опубликовали видео в «Инстаграме», в котором молодой человек избил подростков за неуважение к старшим.

На опубликованных кадрах показано, что парень, завидев пожилого мужчину, сразу встал со скамейки, чтобы поприветствовать его, а подростки, которые находились неподалеку от него, продолжили сидеть как ни в чем не бывало. После этого молодой человек подошел к юношам и спросил у них, почему они не встали.

В ответ подростки нахамили парню, а тот в свою очередь отправил их обоих в нокаут. В подписи к видео вайнеры призвали молодежь обязательно вставать, чтобы показать свое уважение к старшему поколению. Всего за сутки ролик просмотрели более 60 тысяч раз.