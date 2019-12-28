Появилось фото штурмующих метро у торговых центров петербуржцев

В социальных сетях появилась фотография, на которой можно увидеть огромную толпу людей, стоящую в станции метро Санкт-Петербурга, расположенную неподалеку от торговых центров.

В городском сообществе «Мегаполис» решили предупредить петербуржцев не приходить на станцию «Площадь Восстания» в вечерние часы, так как это может негативно сказаться не только на их здоровье, но и времени. Дело в том, что из-за близкого расположения сразу двух торговых комплексов все входы и выходы станции оказались заблокированными большим количеством людей.

Пользователи активно шутят на эту тему, однако толпа на станции не уменьшается. Представители петербургского метрополитена тем временем заявляют, что у станции все еще не исчерпан предел наполняемости, поэтому они не видят смысла в ограничении движения на ней.