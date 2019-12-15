Появились кадры постельных сцен из сериала «Ведьмак»

На интернет-форуме Reddit размещены новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix, на которых запечатлены постельные сцены.

На первом изображении можно увидеть чародейку Йеннифэр и ведьмака Геральта, сидящих в бадье с водой. Грудь актрисы при этом ничем не прикрыта. Следует отметить, что данная сцена похожа на один из эпизодов ролевой игры The Witcher 3: Wild Hunt.

Вторая фотография демонстрирует интимную сцену, однако не ясно, кем являются ее участники. Были также размещены снимки с обнаженной Йеннифэр. Напоминаем, что премьера данного шоу состоится 20 декабря на стриминговой площадке «Нетфликс».