Пользователи жестко раскритиковали Емельяненко за убийство лося

Подписчики Александра Емельяненко, бойца MMA из РФ, жестко раскритиковали спортсмена в «Инстаграме» после публикации им фотографии убитого лося.

В подписи к фотографии боец сообщил, что во время прогулки по лесу вместе со своей собакой по кличке Алтай, он встретил лося. Спортсмен добавил, что его пес смог победить лесного зверя в схватке один на один. Однако вместо того, чтобы поздравить Емельяненко с успешной охотой, пользователи начали недоуменно спрашивать, зачем он это сделал.

Один из подписчиков спросил у спортсмена, неужели он сейчас так сильно голодает, что решил пойти на убийство лесного животного. Другой посоветовал ему в следующий раз пострелять по мишеням, а не живым существам. Магомед Исмаилов, боец MMA, дал обещание отомстить Емельяненко за лося на октагоне.