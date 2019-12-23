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Пользователи жестко раскритиковали Емельяненко за убийство лося

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Подписчики Александра Емельяненко, бойца MMA из РФ, жестко раскритиковали спортсмена в «Инстаграме» после публикации им фотографии убитого лося. В под

Подписчики Александра Емельяненко, бойца MMA из РФ, жестко раскритиковали спортсмена в «Инстаграме» после публикации им фотографии убитого лося.

В подписи к фотографии боец сообщил, что во время прогулки по лесу вместе со своей собакой по кличке Алтай, он встретил лося. Спортсмен добавил, что его пес смог победить лесного зверя в схватке один на один. Однако вместо того, чтобы поздравить Емельяненко с успешной охотой, пользователи начали недоуменно спрашивать, зачем он это сделал.

Один из подписчиков спросил у спортсмена, неужели он сейчас так сильно голодает, что решил пойти на убийство лесного животного. Другой посоветовал ему в следующий раз пострелять по мишеням, а не живым существам. Магомед Исмаилов, боец MMA, дал обещание отомстить Емельяненко за лося на октагоне.

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