Пользователи Twitter пришли в восторг от новой оптической иллюзии

В соцсети Twitter появился пост с необычной оптической иллюзией, которая моментально привлекла к себе внимание огромного числа пользователей.

По словам автора поста, эта иллюзия базируется на простой кривой Лиссажу и «умной подсветке». Пользователи попытались понять, в какую именно сторону вращается геометрическая фигура – направо или вниз. Однако они так и не смогли прийти к общему мнению. Один из комментаторов написал, что смотрит ролик уже 9 часов, поэтому ему требуется помощь врачей.

Другие отметили, что в определенный момент фигура начинает напоминать собой рыбу. Однако в одном из опубликованных комментариев было отмечено, что интерпретация движения фигуры мозгом оказывается разной из-за цветных линий. Именно в них и заключается смысл данной иллюзии.