Пользователей поразил снимок челюсти Ковингтона после поединка с Усманом

Пользователи соцсети «Твиттер» оказались поражены рентгеновским снимком челюсти Колби Ковингтона, бойца MMA из США, после боя со своим соотечественником Камаром Усманом.

Соответствующее изображение появилась на странице The Sun MMA. Отмечается, что в рамках поединка, прошедшего на турнире UFC 24, Усман смог сломать челюсть своему сопернику уже на 3-м раунде. Однако Ковингтон не стал останавливать бой, проведя 2 раунда со сломанной челюстью. Но в итоге он все равно проиграл техническим нокаутом.

На опубликованном снимке можно заметить широкую трещину в левой зоне челюсти. Многих пользователей удивил тот факт, что удар Усмана способен нанести столь значительные повреждения. Другие до сих пор не верят, что Ковингтон смог продолжать драться даже с такой травмой.