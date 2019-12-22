Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Пользователей поразил снимок челюсти Ковингтона после поединка с Усманом

Дата:
Пользователи соцсети «Твиттер» оказались поражены рентгеновским снимком челюсти Колби Ковингтона, бойца MMA из США, после боя со своим соотечественник

Пользователи соцсети «Твиттер» оказались поражены рентгеновским снимком челюсти Колби Ковингтона, бойца MMA из США, после боя со своим соотечественником Камаром Усманом.

Соответствующее изображение появилась на странице The Sun MMA. Отмечается, что в рамках поединка, прошедшего на турнире UFC 24, Усман смог сломать челюсть своему сопернику уже на 3-м раунде. Однако Ковингтон не стал останавливать бой, проведя 2 раунда со сломанной челюстью. Но в итоге он все равно проиграл техническим нокаутом.

На опубликованном снимке можно заметить широкую трещину в левой зоне челюсти. Многих пользователей удивил тот факт, что удар Усмана способен нанести столь значительные повреждения. Другие до сих пор не верят, что Ковингтон смог продолжать драться даже с такой травмой.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Анфиса Чехова похвасталась перед подписчиками фигурой в кружевном белье
  2. Из вулкана Шивелуч на Камчатке произошёл выброс пепла на высоту 6,5 километров
  3. Под Хабаровском празднующий рождение дочери мужчина застрелил сына

Эти новости могут вас заинтересовать

Собчак рассказала чем отличаются «дворняги» от «благородных» людей

Джигурда вызвал Малахова на боксёрский поединок

Беспилотник США провел разведку вблизи Крыма

Познер встал и ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках