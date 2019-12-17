Поклонники раскритиковали маникюр Светланы Лободы, назвав его ужасным

Опубликованная 15 декабря фотография Светланы Лободы в её Instagram вызвала шквал критики от её поклонников.

На снимке певица предстала со множеством украшений — с массивными кольцами и роскошными серьгами, ярким макияжем в виде красной помады и золотистых теней для век, и очень длинными ногтями, украшенными стразами. Публикация сопровождалась текстом из песни Лободы «Новый Рим».

Получившийся образ пришёлся по вкусу далеко не всем подписчикам Лободы, но её маникюр привлёк наибольшее внимание и самую жёсткую критику. Как было выражено в комментариях, ногти получились настоящим «ужасом» и просто верхом безвкусия. Кто-то сравнил их с набором по 55 рублей.

Впрочем, так считают не все и для некоторых ногти Лободы — синоним роскоши и стиля. Они сравнили певицу с «кошечкой с коготками» и назвали её королевой.