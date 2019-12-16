Подросток скончался от внезапной остановки сердца в Кольцово

Вчера, 15 декабря, состоялись похороны пятнадцатилетнего подростка из поселка Кольцово, который умер от внезапной остановки сердца.

Трагедия произошла 12 декабря. В Управлении СК РФ по региону отмечают, что подросток уснул на скамейке. Неравнодушные прохожие разбудили его и проводили до дома, где он и скончался. Медики отмечают, что у юноши неожиданно остановилось сердце. Знакомые умершего считают, что причиной случившегося стали наркотики. Они добавили, что видели, как молодые люди передали ему наркотические вещества.

Однако еще один знакомый подростка отмечает, что тот подхватил гангрену, что привело к заражению крови. Ранее юноша якобы обморозил ноги. В Следкоме была проведена проверка по факту случившегося и версия с наркотиками пока не нашла подтверждений.