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Под Екатеринбургом 16-летняя студентка погибла под колесами поезда

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Рядом с населенным пунктом Лосиный, расположенным в Свердловской области, вчера, 17 декабря, под колеса поезда попала шестнадцатилетняя девушка. В свя

Рядом с населенным пунктом Лосиный, расположенным в Свердловской области, вчера, 17 декабря, под колеса поезда попала шестнадцатилетняя девушка.

В связи со случившейся трагедией была проведена доследственная проверка. Указывается, что погибшая училась в колледже Екатеринбурга и жила в благополучной семье, в которой воспитывались четверо детей. В уральском СУ на транспорте отметили, что специалисты осмотрели место инцидента и опросили машинистов.

Согласно словам местных жителей, данный инцидент случился либо рано утром, либо глубокой ночью. Тело девушки без признаков жизни заметил машинист другого железнодорожного состава. Правоохранители получили информацию о гибели студентки примерно в восемь часов утра.

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