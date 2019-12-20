Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера в юности

Певица Нюша приняла участие в передаче «Ходят слухи», в рамках которой рассказала об одной из встреч с продюсером в юности, закончившейся домогательствами со стороны мужчины.

По словам певицы, её отец, Владимир Шурочкин, являющийся бывшим участником группы «Ласковый май», из-за потери своей студии находился в непростом положении. В это время Нюша начала проявлять серьёзный интерес к музыке, и отец решил отвести её к известному продюсеру.

Во время встречи мужчина попросил Владимира оставить его наедине с дочерью. Ей тогда было 12-13 лет. Поначалу они несколько минут разговаривали, затем продюсер попросил Нюшу раздеться догола. Она знала, что на кастинге претендентку могут попросить раздеться до купальника для оценки телосложения, но тут ей сказали снять и кофту, и нижнее бельё.

При этом продюсер попытался объяснить девочке, что его действия вполне нормальны. Сама она была растеряна и решила, что так и должно быть, хотя ей было очень неприятно. Нюша отмечает, что продюсер до неё не дотронулся.

Долгое время она хранила молчание о произошедшем, но затем всё же сообщила родителям, чем немало их шокировала. После этого продюсировать Нюшу начал её отец.