Петросян отправился в Германию вместе с «молодой женой» Брухуновой

Российский юморист Евгений Петросян полетел в Германию вместе со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой, которую многие считают тайной супругой артиста.

Первые слухи о том, что Петросян женился на помощнице, начали появляться еще в начале текущего месяца. В СМИ сообщают, что артист принял решение совместить свои гастроли и медовый месяц, поэтому и отправился в Германию. Частично эта информация подтверждается фотографиями с «Инстаграма» Брухуновой, на которых она изображена гуляющей по улицам Кельна.

Ни Петросян, ни Брухунова не подтвердили информацию о том, что они теперь являются супругами. Однако сведения об этом подтверждают люди, которые хорошо знакомы с парой. По их словам артист и его помощница решили ограничиться закрытой росписью, не став проводить роскошную свадьбу.