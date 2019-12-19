Парень из Казахстана боится за свою жизнь после ложного обвинения в педофилии

Молодого человека из Казахстана обвинили в изнасиловании девятилетней девочки, но не найдя доказательств его вины, отпустили. Однако теперь местные жители хотят его смерти.

По словам мужчины, недавно его задержали полицейские, а затем пытались заставить признаться в том, что он якобы сексуально надругался над маленькой девочкой. Вскоре стражи правопорядка отпустили его, не сумев найти доказательств того, что именно он изнасиловал ребенка. Однако пользователи в Интернете начали призывать людей к расправе над ним. В результате горожанин теперь боится выходить из дома.

Позднее сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании настоящего преступника, которым оказался 21-летний местный житель. Полицейские отметили, что первый задержанный был допрошен ими как свидетель, а не подозреваемый. Прокуратура решила разобраться в сложившейся ситуации.