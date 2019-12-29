Ослепительная девушка из Сызрани стала финалисткой конкурса красоты

Александра Чердакова, жительница Сызрани, смогли попасть в финал «Красы Самарской Губернии», который прошел 25 декабря, в городе Самара.

Сызранская красавица вместе с другими российскими девушками готовилась к проведению финала в течение последних двух месяцев, чтобы поразить жюри своими талантами и красотой. Напоминаем, что кастинг на данный конкурс красоты прошел в конце октября текущего года. Хоть Чердакова и стала финалисткой в категории Missis (возраст от 18 до 45 лет), однако ей не удалось занять призовое место.

По словам сызранки, она не расстроилась по поводу того, что не смогла выиграть в конкурсе. Чердакова отметила, что все девушки были достойны призового места, поэтому жюри предстояло сделать трудный выбор. Она добавила, что получила огромный опыт от участия, поэтому ни о чем не жалеет.