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Организатора молодежных военных игр задержали за изнасилование девочки

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Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двенадцатилетней девочки. Оказалось, что он работает организатором военных

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двенадцатилетней девочки. Оказалось, что он работает организатором военных молодежных игр.

В СМИ сообщают, что в минувшую пятницу, 20 декабря, в столице РФ исчезла учащаяся местной школы. Ее смогли найти только спустя трое суток в многоквартирном здании, расположенном на улице Юных Ленинцев. Рядом с ней находился 47-летний Игорь Толстошеин. Позднее правоохранители выяснили, что мужчина арендовал эту квартиру для встреч с обманутыми детьми.

Отмечается, что Толстошеин переписывался с изнасилованной школьницей на протяжении всего последнего года. В его смартфоне были найдены переписки с несколькими сотнями несовершеннолетних девочек. Известно, что подозреваемый женат и занимается воспитанием двоих детей.

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