Онлайн-кинотеатр Premier удалил «расстрел» мирных россиян из сериала «Эпидемия»

Онлайн-платформа Premier удалила 5-й эпизод сериала «Эпидемия», в котором был показан расстрел митингующих россиян силовиками.

На площадке пропала серия, рассказывающая о начале беспорядков в постапокалиптической России. В определенный момент сотрудники силовых структур открывают огонь по мирным гражданам. Стало также известно, что демонстрация шоу была приостановлена до февраля следующего года.

Представители платформы отметили, что сериал был убран из-за высоких рейтингов «Полицейского с Рублевки», с помощью которого компания смогла достичь всех необходимых показателей в этом году. Они добавили, что «Эпидемия» является особым проектом, для которого было решено выделить время в 2020 году. Однако Павел Костомаров, создатель сериала, отметил, что эти изменения стали для него сюрпризом.