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Оля Полякова в новом клипе выступила без трусов

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Оля Полякова, исполнительница из Украины, сообщила о выходе ее нового клипа на композицию «Ночная жрица». В нем певица станцевала в откровенном платье

Оля Полякова, исполнительница из Украины, сообщила о выходе ее нового клипа на композицию «Ночная жрица». В нем певица станцевала в откровенном платье, не надев при этом трусы.

Звезда разместила на своей страничке в Instagram фотоснимок со съемок клипа, который моментально свел ее подписчиков с ума. На опубликованном кадре знаменитость позирует в красивом платье красного цвета с большими разрезами в области бедер. При этом можно заметить, что Полякова не стала надевать на себя нижнее белье.

Всего за пару суток фотоснимок набрал свыше 18 тысяч отметок «нравится». Большинство поклонников закидали певицу комплиментами. Однако некоторым пользователям не понравился наряд исполнительницы – они назвали его излишне пошлым.

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