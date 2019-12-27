Ольга Серябкина опубликовала фото в полупрозрачном бюстгальтере

Певица Ольга Серябкина поделилась с поклонниками в Instagram новой откровенной фотографией.

На фото Ольга лежит на кровати в полупрозрачном нижнем белье, прикрывшись одеялом, и протягивает руку к камере. Снимок выполнен в чёрно-белом цвете. В подписи певица попросила подписчиков сообщить, кто сделал 2019 год особенным для них.

В комментариях поклонники отметили, что фотография является довольно возбуждающей, а также то, что Ольга выглядит просто превосходно и сексуально. Некоторые сообщили, что год был особенным для них именно благодаря певице. Однако один из подписчиков отметил, что Серябкина выглядит как-то странно и вообще не похожа на себя.

Ольга Серябкина часто радует своих поклонников провокационными фото и видео, однако иногда они вызывают больше критики, нежели восторгов. Но на этот раз ей явно удалось приятно поразить фанатов.