Ольга Бузова сообщила, что живёт вместе с Давидом Манукяном

Проект «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым подошёл к концу, и, наконец, стало известно, кто же сумел завоевать сердце Бузовой.

Ещё за несколько эпизодов до завершения шоу Ольга дала отказ всем претендентам. Впрочем, для её поклонников это не стало чем-то сильно неожиданным — уже давно ходят слухи о её романе с Давидом Манукяном. Эти предположения появились после их совместных прогулок, фото и путешествий.

Однако ранее и Ольга, и Давид свои отношения отрицали. Учитывая, что Бузова ещё ранее собралась участвовать в «Плане Б», где должна была выбрать претендента на своё сердце, такая скрытность неудивительна.

В финальном эпизоде Бузова рассказала, что решила пропустить не только «План Б», но ещё и «В» и «Г», и перейти сразу к «Плану Д» — Давиду. Она отметила, что они живут вместе, а также то, что ей весьма льстит, что любовь она смогла найти сама за кадром, а не под камерами операторов и с помощью редакторов.