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Обвиненный в нацизме футболист из Украины прокомментировал оскорбления фанатов

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Роман Зозуля, форвард «Альбасете» из Украины, прокомментировал оскорбительные высказывания в его адрес со стороны болельщиков в рамках матча с «Райо В

Роман Зозуля, форвард «Альбасете» из Украины, прокомментировал оскорбительные высказывания в его адрес со стороны болельщиков в рамках матча с «Райо Вальекано».

Согласно словам спортсмена, все, что говорят о нем – это ложь. Он отметил, что является обычным футболистом и патриотом своей страны, готовым всегда поддержать ее. Зозуля заявил, что его поддержал президент Украины, который, по его мнению, вряд ли бы стал делать это, будь он в действительности нацистом.

Затем футболист выразил слова благодарности своей команде, которая поддержала его в этот сложный для него период времени. Он добавил, что его уже достали оскорбления со стороны некоторых фанатов.

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