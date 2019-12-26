Новое интернет-шоу Собчак потерпело оглушительный провал

Интернет-шоу журналистки Ксении Собчак под названием «Осторожно, Собчак» потерпело полный провал – последний выпуск передачи набрал свыше 8 тысяч «дизлайков».

Согласно словам экспертов, для ведущей подобный показатель можно считать неудачей, так как ее предыдущие программы даже не с самыми популярными звездами чаще всего положительно оценивались зрителями. К тому же если раньше ее выпуски набирали более 1 миллиона просмотров за сутки, то сейчас это значение не превышает 400 тысяч.

Недавний выпуск журналистка решила посвятить светской жизни российской столицы. Большинство подписчиков Собчак на YouTube моментально подвергли критике данную передачу. Один из пользователей отметил, что данный ролик снят «чисто для своих куриц».