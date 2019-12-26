Здесь рождаются новости.

Новое интернет-шоу Собчак потерпело оглушительный провал

Дата:
Интернет-шоу журналистки Ксении Собчак под названием «Осторожно, Собчак» потерпело полный провал – последний выпуск передачи набрал свыше 8 тысяч «диз

Интернет-шоу журналистки Ксении Собчак под названием «Осторожно, Собчак» потерпело полный провал – последний выпуск передачи набрал свыше 8 тысяч «дизлайков».

Согласно словам экспертов, для ведущей подобный показатель можно считать неудачей, так как ее предыдущие программы даже не с самыми популярными звездами чаще всего положительно оценивались зрителями. К тому же если раньше ее выпуски набирали более 1 миллиона просмотров за сутки, то сейчас это значение не превышает 400 тысяч.

Недавний выпуск журналистка решила посвятить светской жизни российской столицы. Большинство подписчиков Собчак на YouTube моментально подвергли критике данную передачу. Один из пользователей отметил, что данный ролик снят «чисто для своих куриц».

Теги:

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Юлианна Караулова показала на фото «мужчину мечты»
  2. Петербургские торговые центры недосчитались покупателей перед Новым годом
  3. В Пугачеве группа подростков сексуально надругалась над парнем и девушкой

Эти новости могут вас заинтересовать

Психологи рассказали об изменениях личности человека на протяжении жизни

Пользователи затравили бывшую ученицу Тутберидзе за критику Загитовой

3D-печатью марсианских колоний займутся на Земле

Девушка попала в Disneyland по билету, приобретенному в 1994 году

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках