На видео запечатлели бегавших в центре Читы мужчин в трусах

В соцсети ВКонтакте появился видеоролик, на котором можно увидеть трех мужчин, бегающих в центральном районе Читы в одних лишь трусах, новогодних шапках и ботинках.

Автор видео отмечает, что этот забавный инцидент произошел вчера вечером, 14 декабря, на улице Ленинградской. На опубликованных кадрах можно увидеть трех обнаженных мужчин в трусах, похожих на стринги, и еще одного человека, который бегал за ними с видеокамерой в руках.

На заднем фоне можно услышать, как автор ролика спрашивает у мужчин, не является ли причиной их необычного поступка проигрыш в споре. Один из них сразу же выкрикивает «да», а затем перебегает на другую улицу.