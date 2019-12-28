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На Украине призвали поднять народное восстание и вернуть Крым

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Евгений Червоненко, экс-глава украинского Минтранса, во время беседы с журналистами сообщил, что необходимо спровоцировать народное восстание в Крыму,

Евгений Червоненко, экс-глава украинского Минтранса, во время беседы с журналистами сообщил, что необходимо спровоцировать народное восстание в Крыму, чтобы вернуть полуостров Украине.

Согласно словам бывшего министра, этот регион удастся возвратить только в том случае, если им удастся убедить местных жителей организовать народное движение, которое должно будет выступить за объединение с Украиной. Червоненко также отметил, что Владимир Зеленский, украинский лидер, должен как можно скорее «остановить войну» для спасения страны.

Бывший глава ведомства считает, что у минских соглашений в настоящий момент времени нет альтернативы, и все это прекрасно знают. По этой причине Украина не может изменить их в одностороннем порядке. В ином случае она превратится в страну-изгоя.

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