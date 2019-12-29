На липецком кладбище вандалы сломали могильные кресты

В местных СМИ сообщают, что на одном из кладбищ Липецка, расположенном в микрорайоне Сокол, неизвестные разломали кресты, изготовленные из древесины.

На данный момент времени сотрудники полиции проводят доследственную проверку, пытаясь установить причастных к преступлению людей. Отмечается, что всего были повреждены тридцать могил. Надгробия из гранита вандалы трогать не стали.

Согласно предварительной информации, в совершенном преступлении подозревают 33-летнего местного жителя. В полиции сейчас проверяют данные сведения. Мотивы вандалов неизвестны. Следует отметить, что в середине двухтысячных данное кладбище тоже пострадало от вандалов, причем тогда хулиганы разломали даже каменные надгробия.