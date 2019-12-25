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На Кубани осуждена чиновница, незаконно продавшая сыну муниципальный участок

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В Краснодарском крае вынесен приговор Елене Пантелеевой, являющейся бывшей сотрудницей администрации Ахтырского городского поселения. В вину Пантелеев

В Краснодарском крае вынесен приговор Елене Пантелеевой, являющейся бывшей сотрудницей администрации Ахтырского городского поселения.

В вину Пантелеевой вменяется злоупотребление должностными полномочиями. Так, она являлась начальником отдела имущественных и земельных отношений, и, используя свои возможности, при помощи третьего лица продала сыну земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. Его стоимость составляла свыше 400 тысяч рублей, а продан он был всего лишь за 460,5 рублей.

Участок был возвращён в собственности администрации. Пантелеева была признала виновной, решением суда ей назначено восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. В настоящее время приговор вступил в силу.

Сообщается, что обвиняемая пыталась отменить приговор через апелляцию, но безуспешно.

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