На Кубани осуждена чиновница, незаконно продавшая сыну муниципальный участок

В Краснодарском крае вынесен приговор Елене Пантелеевой, являющейся бывшей сотрудницей администрации Ахтырского городского поселения.

В вину Пантелеевой вменяется злоупотребление должностными полномочиями. Так, она являлась начальником отдела имущественных и земельных отношений, и, используя свои возможности, при помощи третьего лица продала сыну земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. Его стоимость составляла свыше 400 тысяч рублей, а продан он был всего лишь за 460,5 рублей.

Участок был возвращён в собственности администрации. Пантелеева была признала виновной, решением суда ей назначено восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. В настоящее время приговор вступил в силу.

Сообщается, что обвиняемая пыталась отменить приговор через апелляцию, но безуспешно.