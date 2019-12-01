Мультсериал «Маша и Медведь» признан одним из самых популярных детских шоу в мире

Анимационному сериалу «Маша и Медведь», созданному российской студией, удалось войти в пятерку наиболее популярных детских шоу на планете.

Начиная с 20 октября и заканчивая 18 ноября 2019 года, аналитики из Parrot Analytics провели всесторонний анализ соответствующей сферы развлечения. Они определили популярность свыше двадцати тысяч детских проектов, предназначенных для детей в возрасте от двух до одиннадцати лет. Для этого ими были оценены запросы в сети Интернет и упоминания в социальных сетях, а также просмотры на YouTube и в других сервисах.

В результате он смог попасть в ТОП-5 самых востребованных шоу для детей. К тому же недавно ему удалось побить очередной рекорд на «Ютубе» среди анимационных картин – одну из его серий просмотрели свыше четырех миллиардов раз.