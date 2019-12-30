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Молодежная сборная России проиграла американцам на чемпионате мира по хоккею

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Российской молодежной команде по хоккею не удалось одолеть соперников из США в рамках матча группового этапа мирового турнира, проходящего в Чехии. Иг

Российской молодежной команде по хоккею не удалось одолеть соперников из США в рамках матча группового этапа мирового турнира, проходящего в Чехии.

Игра состоялась на стадионе в Остраве и закончилась победой американцев, сумевших забить три шайбы в ворота россиян. Сборная РФ смогла частично отыграться только на 44-й минуте встречи, когда Александр Ромашков обошел защиту противников и забил гол. Данный проигрыш стал уже вторым по счету для российской команды – в первый раз она проиграла чехам.

До этого россияне смогли полностью разгромить канадцев, забив сразу шесть шайб в их ворота. Канадские хоккеисты не забили ни одной шайбы. Финальный матч группового этапа состоится уже завтра – российские спортсмены встретятся на льду со сборной Германии. Матч начнется в пять часов вечера по московскому времени.

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