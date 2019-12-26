Модель Playboy из Ростова пожаловалась на потерю слуха после перелета

Мария Лиман, модель Playboy из Ростова-на-Дону, опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram информацию о том, что у нее появились проблемы со слухом после перелета из столицы Великобритании.

О своем состоянии интернет-звезда рассказала в подписи к новой фотографии, на которой Лиман запечатлена возле своего люксового автомобиля Porsche Panamera, выставленного на продажу за 9 000 000 рублей. По ее словам, она вылетела из Лондона в простуженном состоянии и в самолете ее самочувствие резко ухудшилось.

Затем девушка полетела на Бали, где планирует справить Новый год. Лиман отметила, что по прилету на курорт она и вовсе перестала что-либо слышать. Скорее всего, ближайшие сутки модель проведет в местном медицинском центре.