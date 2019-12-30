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«Мисс Playboy-2017» из Набережных Челнов снялась обнажённой с Егором Кридом

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25-летняя Лия Ситдикова из Набережных Челнов, являющаяся победительницей конкурса «Девушка года Playboy — 2017», опубликовала в своём

25-летняя Лия Ситдикова из Набережных Челнов, являющаяся победительницей конкурса «Девушка года Playboy — 2017», опубликовала в своём Instagram совместное фото с Егором Кридом.

На снимке исполнитель предстал в роли своеобразной новогодней ёлки, нарядившись в соответствующий костюм. Под «ёлкой» находятся подарки, в роли одного из них и выступает полностью обнажённая Лия. Девушка облачена лишь в тёплые носки с новогодней тематикой, а её грудь обхватывает яркая красная лента, завязанная на спине в бантик. В руках девушка держит подарок.

Фотография сопровождается подписью «Christmas tricks with @egorkreed» («Новогодние фокусы с Егором Кридом»).

Поклонники весьма оценили представленный образ, и даже предложили Лие выйти замуж за Крида.

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