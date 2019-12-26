Мединский подтвердил уход Мцитуридзе с поста главы «Роскино»

Владимир Мединский, глава Минкультуры РФ, подтвердил информацию о том, что совет директоров «Роскино» решил уволить гендиректора организации Екатерину Мцитуридзе.

По словам руководителя ведомства, индустрия кино в последние годы начала требовать проведения перезагрузок компаний, чтобы они смогли выйти на абсолютно новый уровень в плане качества. Он добавил, что по этой причине совет директоров решил обратиться в Росимущество и предложил сменить руководство.

Однако министр не стал уточнять информацию о том, кого именно планируется назначить на место Мцитуридзе. Он лишь отметил, что советом уже было сформировано предложение по новому гендиректору и направлено в соответствующий орган. После утверждения данной фамилии она тут же будет публично афиширована.