Марк Хэмилл напомнил о желании сыграть Весемира в сериале «Ведьмак»

Актер Марк Хэммил, который многим известен по роли Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны», напомнил, что все еще хочет поучаствовать в съемках сериала «Ведьмак» от Netflix.

После премьеры шоу на стриминговой площадке многие поклонники вселенной вспомнили, что в прошлом году Хэммил изъявил желание сыграть Весемира в сериале. Однако киноактер сообщил пользователям в «Твиттере», что к нему пока никто не обращался с подобной просьбой, призвав создателей «Ведьмака» как можно скорее позвонить его агенту.

Напоминаем, что Весемир является ведьмаком Школы волка и учителем Геральта из Ривии, главного героя сериала. Именно он научил «Белого Волка» сражаться с монстрами и в какой-то мере заменил ему отца. Фанаты считают, что Хэмилл сможет отлично вписаться в образ доброго и мудрого наставника.