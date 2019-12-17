Лжеполицейские вымогали деньги у жителя Петербурга

В Управлении МВД РФ по Ленинградской области сообщили о том, что в Кировском районе злоумышленники, которые представились полицейскими, попытались ограбить местного жителя.

Вчера ночью, 16 декабря, четверо мужчин представились работниками правоохранительных органов, а затем надели на 39-летнего потерпевшего наручники и посадили в машину. Они отобрали у него средства связи и отвезли к дому, в котором раньше жил его знакомый. Всю дорогу они угрожали ему расправой и обещали не трогать его, если он заплатит 25 000 рублей.

Позднее лжеполицейские вернули мужчине телефон, а затем высадили его из автомобиля. Они сказали ему, чтобы он позвонил им, как только соберет нужную сумму. В полиции начали проверку по факту произошедшего.