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ЛГБТ-спортсмены сообщили о начале подготовки к зимней спартакиаде в Подмосковье

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Представители российской Федерации ЛГБТ-спорта сообщили о начале подготовки к зимней спартакиаде в Московской области. В 2017 и 2018 годах им не удава

Представители российской Федерации ЛГБТ-спорта сообщили о начале подготовки к зимней спартакиаде в Московской области.

В 2017 и 2018 годах им не удавалось провести традиционный Фестиваль зимних видов спорта по причинам, которые не зависели от них. Однако в текущем году активисты постараются сделать все возможное, чтобы провести масштабные соревнования.

Спортсмены пока не раскрывают место, где будет проведен фестиваль, однако отмечают, что обязательно выберут какой-нибудь уютный пансионат с красивыми природными пейзажами. Организаторы также раскрыли дату проведения мероприятия – оно начнется 22 февраля и продлится как минимум двое суток.

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