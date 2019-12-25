Лариса Гузеева едва не развелась с супругом из-за ревности

В СМИ ходят слухи о том, что Лариса Гузеева едва не развелась со своим мужем Игорем Бухаровым из-за ревности.

По словам журналистов, недавно с ними связался общий знакомый супругов и отметил, что в их отношениях в одно время назрел кризис. Он напрямую связан с тем, что Гузеева постоянно ревнует своего мужа к другим женщинам, следя за ним в реальной жизни и социальных сетях. Однако при этом Бухаров еще ни разу не давал жене реальных поводов ревновать его.

Близкий друг семьи добавил, что телеведущая резко реагирует на беседы мужа в соцсетях, большинство из которых связаны с работой Игоря. Однажды ссора между супругами чуть было не закончилась разводом, однако Лариса смогла взять себя в руки и перестать совершать беспочвенные нападки на возлюбленного.