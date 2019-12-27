Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену в клипе с Егором Кридом

На YouTube-канале Егора Крида был опубликован тизер клипа на его песню «Love is». В клипе снялась Кристина Асмус в роли девушки Крида.

На этом коротком, длительностью в 15 секунд, видеоотрывке, Крид и Асмус находятся в раздевалке и приближаются друг к другу, собираясь поцеловаться. Отмечается, что факта самого поцелуя запечатлено не было.

Тем не менее, эта сцена вызвала очередной шквал недовольства в сторону Кристины. Ранее её уже подвергли масштабной критике и даже травле за участие в откровенной сцене в фильме «Текст», сейчас же пользователи Сети недовольны её действиями в музыкальном клипе.

Как сообщили подписчики в комментариях, Асмус могла бы отказаться от роли, раз уж однажды уже попала в скандал. Другие недоумевают из-за того, что у Кристины нет границ и она вновь участвует в интимных сценах там, где они неуместны, словно специально их ищет.

На данный момент ситуацию не прокомментировали ни сама Кристина, ни её муж Гарик Харламов.