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Кокляев рассказал об изменениях в жизни после поражения от Емельяненко

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Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев решил рассказать, как изменилась его жизнь после того, как боец MMA Александр Емельяненко отправил его в нокаут.

Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев решил рассказать, как изменилась его жизнь после того, как боец MMA Александр Емельяненко отправил его в нокаут.

Напоминаем, что поединок между спортсменами состоялся более двух недель назад и закончился поражением Кокляева уже в 1-м раунде. Побежденный пауэрлифтер разместил на своей страничке в «Инстаграме» трогательный ролик, а в подписи к нему отметил, что с точки зрения пессимиста нокаут выглядит так, словно ему «выключили свет», а оптимиста – «включили».

Тяжелоатлет добавил, что нокаут помог ему найти новые приоритеты в своей жизни. Он признался, что начал лучше понимать важность произнесенных слов, понял бессмысленность обид и стал замечать эмоции людей, которые его окружают.

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