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Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube

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В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать б

В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».

В результате данный видеоролик стал вторым клипом девяностых годов, сумевшим преодолеть эту невероятную отметку. Первым оказался клип коллектива Gun N’ Roses на песню «November Rain», который в настоящий момент времени просмотрели свыше 1,3 миллиарда раз.

Что касается композиции «Нирваны», то ее выход состоялся около 28 лет назад. Она вошла в музыкальный альбом Nevermind. Официальный ролик был размещен в Сети почти 10 лет назад. Эксперты отмечают, что третьим роликом, который преодолеет миллиард, скорее всего, окажется «Cranberries – Zombie».

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