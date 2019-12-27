Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом

Представители Государственной авиаслужбы Украины сообщили о взыскании первого штрафа за полет гражданского воздушного судна над полуостровом Крым.

Штрафные санкции были наложены на авиаперевозчика Euro-Asia Air из Казахстана, авиалайнер которого пролетел над российским регионом в августе текущего года. В опубликованном Украиной сообщении говорится о том, что компания признала свою вину и согласилась заплатить штраф, размер которого составил почти 6 000 долларов (около 372 тысяч рублей).

Напоминаем, что Украина заблокировала любые наземные и авиасообщения с Крымом около четырех лет назад. После этого она начала на регулярной основе выписывать штрафы компаниям из России. Их общая сумма уже достигла 560 миллионов долларов.