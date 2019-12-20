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Камоцкий прокомментировал заявление главы UFC по поводу турнира по пощечинам

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Василий Камоцкий, частый участник чемпионатов по пощечинам, которого многие знают как «Пельменя», решил прокомментировать недавнее заявление Дэйна Уай

Василий Камоцкий, частый участник чемпионатов по пощечинам, которого многие знают как «Пельменя», решил прокомментировать недавнее заявление Дэйна Уайта, главы UFC, по поводу турнира.

Ранее президент бойцовской организации опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видеоролик, на котором показал, как Камоцкий обменивается пощечинами с Вячеславом Зезюлей. В подписи к видео он отметил, что всерьез подумывает над тем, чтобы транслировать подобные поединки, которые проходят в России, на площадке UFC Fight Pass.

В свою очередь «Пельмень» отметил, что их турниры являются самым настоящим шоу. Он добавил, что Уайт, судя по всему, опубликовал запись, так как решил немного хайпануть на данной теме. Однако Камоцкий затем заявил, что ему было приятно увидеть внимание со стороны главы UFC.

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